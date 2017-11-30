نفى وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، الخميس أن تكون روسيا طلبت من إيران إخراج قواتها في حال وجدوا في جنوب سوريا وذلك حسب الاتفاق المعقود بين الولايات المتحدة وروسيا.

وقال ظريف, في كلمة أمام منتدى الحوارات المتوسطية في روما, ردا عن سؤال إن كانت إيران تعتزم الخروج من سوريا بحسب الاتفاق الروسي الأمريكي، "وجود إيران في جنوب سوريا، وأنا لا أعلم إذا كان صحيحا، ليس من شأن روسيا وأمريكا للتقرير فيه".

واتفق بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب, في 11 الجاري, على عدة مسائل تخص الأزمة السورية, أبرزها التسوية النهائية للنزاع في سوريا, ورفض الحل العسكري للازمة, واستمرار مراقبة وقف إطلاق النار في البلاد, والتاكيد على استقلال وسيادة ووحدة أراضي وعلمانية سوريا ومواصلة العمل لمحاربة "داعش".

وقالت السفيرة الأمريكية في الامم المتحدة نيكي هيلي أن في ايلول الماضي أمريكا ستشارك في التسوية في سوريا ولن تسمح بأن تلعب إيران دورا رئيسيا, موضحةً أن إيران لن تتحكم هناك أو تلعب دورا رئيسيا في الوضع.

وتعتبر وإيران أبرز داعمي النظام السوري، حيث تدعم طهران مجموعات تقاتل إلى جانب الجيش النظامي في مختلف المناطق، فضلاً عن تقديمها الدعم الاقتصادي والسياسي للنظام السوري.