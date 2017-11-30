قال التحالف الدولي، الخميس، إن جنود المارينز الذين وصلوا إلى سوريا في 15 أيلول الماضي، والبالغ عددهم 400 جندي غادروها وأنه لن يتم إرسال جنود آخرين مكانهم.

وذكر بيان للتحالف أن جنود المارينز غادروا سوريا بعد انتهاء عملية تحرير الرقة، مشيرا إلى أن أمر استبدالهم بجنود آخرين تم إلغاؤه.

وكانت أمريكا قد أرسلت أكثر من 400 جندي من قوات المارينز إلى سوريا لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي ضمن العملية العسكرية التي يطلق عليها التحالف عملية "العزم الصلب".

وكان الهدف الذي أعلن عنه التحالف من دخول جنود المارينز إلى سوريا هو دعم "قوات سوريا الديمقراطية" في معركة تحرير الرقة من تنظيم "داعش" الإرهابي.

وكشف مسؤولان أمريكيان, الجمعة الماضي, ان عدد القوات الامريكية في سوريا يصل الى 2000 جندي, وذلك على خلاف ما أعلنت واشنطن سابقا عن وجود نحو 500 عسكري أمريكي في سوريا.

كان الجيش الامريكي اعلن سابقا عن وجود حوالي 500 عسكري في سوريا معظمهم لدعم قوات "سوريا الديمقراطية" تقاتل تنظيم "داعش" في شمال البلاد.

وسبق ان كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية الشهر الجاري أن الولايات المتحدة تخطط لبقاء قواتها العسكرية في شمال سوريا حتى بعد هزيمة تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش)..

وكان وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس رفض, في وقت سابق من الشهر الجاري, انسحاب قوات بلاده من سوريا, إلا بحال انتهاء عملية جنيف وإتمام التسوية السورية.

وتتواجد قوات أمريكية في سوريا مهمتها تقديم الدعم العسكري و السياسي لمقاتلي المعارضة المعتدلة و مقاتلين أكراد تابعين لقوات سوريا الديمقراطية في معاركهم ضد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش".

واعتبرت السلطات السورية مرارا تواجد القوات الامريكية في سوريا بانه غير شرعي , مطالبة بخروج فوري لهذه القوات من أراضي البلاد.