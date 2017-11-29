تأهل برشلونة حامل اللقب إلى ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم بعد فوزه على ضيفه مورسيا من الدرجة الثالثة 5-صفر الأربعاء في إياب دور الـ32.

وتناوب على تسجيل اهداف برشلونة باكو ألكاسير (16) وجيرار بيكيه (56) واليكس فيدال (59) ودنيس سواريز (73) وخوسيه امايز (78).



وكان الفريق الكاتالوني فاز ذهاباً 3-صفر.



وأجرى مدرب برشلونة أرنستو فالفيردي 10 تغييرات فأراح نجومه الأساسيين وخصوصاً الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغوياني لويس سواريز والقائد أندريس إنييستا بعد المباراة القوية أمام فالنسيا الأحد (1-1) على ملعب "ميستايا" في الدوري.



كما تأهل إشبيليه بفوزه على ضيفه قرطاجنة من الدرجة الثالثة بأربعة اهداف للفرنسي وسام بن يدر (3 و6) والبرازيلي باولو غانسو (42) والارجنتيني يواكين كوريا (66).



ويفتقد اشبيلية مدربه الأرجنتيني ادواردو بيريزو الذي خضع إلى عملية جراحية لمعاناته من سرطان البروستات، ويقوده مؤقتاً مساعده ارنستو ماركوتشي.



وحقق لييدا اسبورتيو من الدرجة الثالثة المفاجأة بإخراجه مضيفه ريال سوسييداد من دور الـ32 بعد ان حول تأخره امامه صفر-2 الى فوز 3-2.



وسجل للييدا ايتور نونيز (56) مانويل مولينا (59 من ركلة جزاء) وبويان رادولفيتش (87)، ولسوسييداد دييغو لورنتي (23) وخوانمي (33).



وكان سوسييداد فاز ذهابا على خارج ارضه 1-صفر.