حقق مانشستر سيتي فوزاً متأخراً على ضيفه ساوثهامبتون 2-1 في المرحلة 14 من الدوري الإنكليزي الممتاز الأربعاء، بينما خرج أرسنال بفوز عريض للغاية وفي ليفربول تابع النجم محمد صلاح شهيته التهديفية.

وانتظر مانشستر سيتي حتى اللحظات الأخيرة ليفجر فرحة كبرى في المدرجات ولمدربه الإسباني بيب غوارديولا حين سجل رحيم ستيرلينغ هدف الفوز 2-1 بمهارة فردية لافتة.



وكان سيتي تقدم عبر البلجيكي كيفين دي بروين في الدقيقة 47 لكن ساوثهامبتون عادل النتيجة اوريول روميو فيدال 75.



وأصبح رصيد سيتي 40 نقطة في صدارة الترتيب، أما ساوثهامبتون فأصبح في المركز 11 برصيد 16 نقطة.



وهو الفوز الثاني عشر على التوالي لمانشستر سيتي والثالث عشر هذا الموسم معيداً الفارق إلى 8 نقاط بينه وبين مطارده المباشر وغريمه التقليدي مانشستر يونايتد الذي كان تغلب على مضيفه واتفورد 4-2 الثلاثاء في افتتاح المرحلة.



واستعاد تشيلسي نغمة الانتصارات بعد تعثره أمام مضيفه ليفربول 1-1، وحقق فوزاً بشق النفس على ضيفه سوانسي سيتي 1-0 على ملعب ستامفورد بريدج.



وعزز تشيلسي موقعه في المركز الثالث برصيد 29 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام جاره اللندني أرسنال الذي أكرم وفادة ضيفه هادرسفيلد بخماسة نظيفة.



وفرض الدولي الالماني مسعود اوزيل نفسه نجماً للمباراة بتسجيله هدفاً وصناعة هدفين، إلى جانب المهاجم الفرنسي اوليفييه جيرو الذي دخل في الشوط الثاني وسجل هدفين.



وانتزع ليفربول المركز الخامس من توتنهام بفوزه الكبير على مضيفه ستوك سيتي بثلاثية نظيفة بينها ثنائية للدولي المصري محمد صلاح الذي دخل في الشوط الثاني مكان دومينيك سولانك(67)، رافعاً رصيده الى 12 هدفاً هذا الموسم فعزز موقعه في صدارة لائحة الهدافين بفارق هدفين امام مهاجم توتنهام هاري كاين.