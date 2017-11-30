قال مركز التنسيق الروسي في "حميميم"، يوم الخميس، ان ترميم المدارس في سوريا بحاجة لمساعدة المنظمات الدولية، بسبب افتقار البلاد إلى الموارد المالية في الميزانية.

ونقلت وكالة (نوفوستي) عن مدير المركز سيرغي كورالينكو قوله "ينبغي ترميم المدارس التي تم فحصها حتى بداية العام الدراسي 2018-2019، لكن لنقص الموارد المالية في ميزانية سوريا يتطلب الأمر تدخل المنظمات الدولية".

وقام ضباط المركز، وممثلين عن وزارة التربية بالاطلاع على حالة 12 مدرسة في حلب و 10 مدارس في ريف دمشق تضررت من القتال، يدرس في غرفها التي لم تتضرر أكثر من 17 ألف تلميذ.

وذكر المركز، إن 12 مدرسة في مدينة حلب، و8 أخرى في ريف دمشق تحتاج إلى ترميم شامل.

وبحسب احصائيات لوزارة التربية، خرجت 382 مدرسة من الخدمة بشكلٍ كامل، وتضرر ما يقارب 2500 مدرسة بشكل جزئي، إلى جانب وجود مدارس يصعب الوصول إليها وذلك لوقوعها ضمن المناطق الساخنة.

وبلغت خسائر قطاع التربية والتعليم في سوريا 250 مليار ليرة سوريا، وذلك بعد أكثر من ست سنوات على استمرار المعارك.

سيريانيوز