الذهب يعاود الانخفاض وغرام الـ21 يسجل 15 ألف ليرة الاخبار الاقتصادية شارك

انخفض سعر الذهب، يوم الخميس، بمقدار 300 ليرة، مسجلاً سعر 15000 ليرة لغرام الـ21 قيراط.

وحددت الجمعية الحرفية لصياغة الذهب والمجوهرات بدمشق سعر غرام الـ 21 , 15000 ليرة للمبيع و 14900 ليرة للشراء. بينما حددت سعر غرام الـ18 قيراط 12857 ليرة للمبيع، و 12757 ليرة للشراء وكان سعر غرام الذهب من عيار 21، بلغ يوم الأربعاء 15300 ليرة. وشهد سعر الذهب خلال الفترة الماضية، نوعاً من الثبات عند حدود 17400 ليرة لغرام الـ21 قيراط، و 14915 ليرة لغرام الـ18 قيراط. سيريانيوز

2017-11-30 09:47:14 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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