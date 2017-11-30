أفادت وكالة (سبونتيك), يوم الخميس, نقلاُ عن مصدر مقرب من منظمي المحادثات السورية في جنيف, ان وفد النظام السوري, برئاسة بشار الجعفري, سيغادر جنيف في يوم 2 من شهر كانون الأول المقبل, على ان يلتحق بالمفاوضات الاسبوع المقبل.

وأوضح المصدر ان الوفد سيغادر السبت، التعليمات لديهم حتى يوم 2 كانون الاول، سيتخذ في دمشق قرارا حول إمكانية عودتهم الأسبوع المقبل، فيما يعتزم وفد المعارضة الموحد البقاء حتى 15 الشهر المقبل".

ووصل وفد النظام برئاسة بشار الجعفري امس الاربعاء, إلى جنيف بعد امتناعه عن الحضور الثلاثاء، إلى المحادثات بسبب اعتراضه على بيان الرياض2 للمعارضة السورية طالب فيه برحيل الرئيس السوري بشار الأسد.

وكان الموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا اجتمع، في وقت سابق،: مع وفد النظام السوري، وقال بهذا الشأن "نحن أجرينا محادثة طويلة ومفيدة مع وفد الحكومة".

وبدأت الجولة الثامنة من مفاوضات جنيف حول سوريا, يوم الثلاثاء, بلقاء جمع بين الموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا ووفد المعارضة السورية, برئاسة نصر الحريري.

وأكدت أوساط أممية ان الجولة الثامنة من المفاوضات في جنيف ستركز على الدستور والانتخابات بشكل اساسي.

وتمت خلال الجولات السابقة بجنيف, التي لم تتضمن أي لقاء مباشر بين وفدي النظام والمعارضة السورية وجها لوجه, مناقشة 4 سلات وهي الحكم الانتقالي، والدستور، والانتخابات، ومكافحة الإرهاب, في ظل خلافات بين المشاركين حول أولوية المواضيع.