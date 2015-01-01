سيريانيوز :: ألمانيا القبض على لاجئ سوري مشتبه في صلته بالإرهاب

وذكرت وسائل اعلام ألمانية ان محققين المان عثروا في منزل اللاجئ السوري البالغ من العمر 19 سنة, على رموز لتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) وأوراق تتعلق بتصنيع القنابل ونصائح في كيفية شراء شاحنة، و شريط فيديو, و تم اعتقاله ، بطريق الصدفة، حيث كان يراقبون الرجل بالأساس، بسبب اتهام آخر.

وكان السوري, الذي قدم إلى ألمانيا في 2015، وتقدم بطلب لجوء، تم رفع دعوى قضائية ضده في تشرين الثاني الجاري بتهمة "تلقي تعليمات بارتكاب جريمة عنف خطيرة تهدد الدولة"، حيث قال المدعي العام إن "المتهم لا يزال يلتزم الصمت حتى الآن حيال التهم الموجهة إليه".

وجاء ذلك بعد ايام من القاء الجهات المختصة في المانيا القبض على 6 سوريين يشتبه بانتمائهم الى تنظيم "داعش", لكن تم الافراج عنهم لعدم الاشتباه بوجود نوايا إجرامية.

وأوقفت السلطات الألمانية العشرات من الأفراد بينهم لاجئين سوريين ، في الفترة الأخيرة، بتهم متنوعة أبرزها تهمٍ متعلقة بين الجرائم الجنائية و"الإرهاب".

ووصل إلى ألمانيا خلال عام 2015 أكثر من مليون لاجئ، ثلثهم تقريباً من سوريا، وفق الأرقام الرسمية.