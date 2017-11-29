واصل باريس سان جيرمان سلسلة انتصاراته بفوزه 2-0 على ضيفه تروا على ملعب "حديقة الأمراء"، وحقق مرسيليا فوزاً سهلاً على مضيفه متز 3-صفر، فيما واصل موناكو نتائجه المخيبة بخسارته أمام مضيفه نانت 0-1 الاربعاء في المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

ورفع مرسيليا رصيده الى 31 نقطة، بفارق 7 نقاط مؤقتاً خلف باريس سان جرمان المتصدر، وتراجع موناكو إلى المركز الرابع بعد أن تجمد رصيده عند 29 نقطة، بفارق الأهداف خلف ليون الثالث، وبات رصيد نانت الخامس 26 نقطة.



وجاء فوز نانت باشراف مدربه الايطالي كلاوديو رانييري الذي أشرف سابقاً على موناكو (2012-2014)، في الدقيقة الثانية من الوقت الضائع حين ارتدت كرة من ركلة حرة من الحائط الدفاعي وتهيأت أمام البرازيلي لوكاس ليما فسددها قوية استقرت في الزاوية اليسرى للمرمى.



لم يقدم موناكو المستوى المطلوب وكانت خطورته على مرمى نانت شبه غائبة على مدار الشوطين باستثناء بعض المحاولات الخجولة، ففشل في استعادة توازنه بعد ان كان تعادل مع اميان 1-1 وخسر امام باريس سان جيرمان المتصدر 1-2 في المرحلتين السابقتين.



كما كان بطل الدوري الفرنسي تلقى خسارة قاسية أمام لايبزيغ الألماني 1-4 في دوري أبطال أوروبا الاسبوع الماضي، ما أفقده فرصة التأهل إلى الدور ثمن النهائي، علماً بأنه وصل إلى نصف النهائي في النسخة الماضية قبل أن يخرج أمام يوفنتوس الايطالي.



وصبت نتيجتا موناكو وليون في مصلحة مرسيليا الذي عاد من رين بفوز ثمين بثلاثية لفلوريان توفان (18) والبرازيلي لويس غوستافو (36) والارجنتيني لوكاس اوكامبوس (71).



وواصل مرسيليا خطه التصاعدي منذ خسارته على أرضه أمام رين 1-3 في المرحلة الخامسة وحقق اليوم فوزه التاسع مقابل 4 تعادلات، احدها مع باريس سان جيرمان 2-2.



وحقق ليل فوزاً لافتاً على مضيفه ليون 2-1، يذكر أنها الخسارة الثانية لليون في البطولة حتى الآن، الأولى كانت في المرحلة السادسة أمام باريس سان جرمان، وحقق بعدها 5 انتصارات في 8 مباريات.