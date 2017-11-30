رفض ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، ألكسي بورودافكين، يوم الخميس, مناقشة مصير الرئيس بشار الأسد خلال المفاوضات, رداً على إعلان رئيس وفد المعارضة السورية بان هدف مجيء وفده لجنيف هو بحث مسألة الأسد.

وأوضح بورودافكين, في تصريح لوكالة (سبونتيك), ان " وفد النظام السوري لن يناقش مع وفد المعارضة مسألة رحيل الرئيس الأسد تحت أي ظروف".

وجاء ذلك رداً على اعلان رئيس وفد المعارضة الموحد نصر الحريري ان وفده جاء الى جنيف لبحث مسألة الانتقال السياسي بسوريا ورحيل الاسد.

من جهة اخرى, أكد بورودافكين أن موقف النظام السوري في مفاوضات جنيف-8 “بنّاء”، موضحا ان الوفد أعرب عن "رغبته في جعل أولوية هذه الجولة مناقشة مكافحة الإرهاب".

وكان الموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا اجتمع، في وقت سابق، مع وفد النظام السوري، وقال بهذا الشأن "نحن أجرينا محادثة طويلة ومفيدة مع وفد الحكومة".

ومن المقرر ان يغادر وفد النظام السوري, برئاسة بشار الجعفري, جنيف في يوم 2 من شهر كانون الأول المقبل, على ان يلتحق بالمفاوضات الاسبوع المقبل.

ووصل وفد النظام برئاسة بشار الجعفري امس الاربعاء, إلى جنيف بعد امتناعه عن الحضور الثلاثاء، إلى المحادثات بسبب اعتراضه على بيان الرياض2 للمعارضة السورية طالب فيه برحيل الرئيس السوري بشار الأسد.

وبدأت الجولة الثامنة من مفاوضات جنيف حول سوريا, يوم الثلاثاء, بلقاء جمع بين الموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا ووفد المعارضة السورية, برئاسة نصر الحريري.

وأكدت أوساط أممية ان الجولة الثامنة من المفاوضات في جنيف ستركز على الدستور والانتخابات بشكل اساسي.

وتمت خلال الجولات السابقة بجنيف, التي لم تتضمن أي لقاء مباشر بين وفدي النظام والمعارضة السورية وجها لوجه, مناقشة 4 سلات وهي الحكم الانتقالي، والدستور، والانتخابات، ومكافحة الإرهاب, في ظل خلافات بين المشاركين حول أولوية المواضيع.

سيريانيوز