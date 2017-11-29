قال رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري يوم الأربعاء إن ”الأمور إيجابية“ وإذا استمرت كذلك فإنه سيسحب استقالته الأسبوع القادم.

كان الحريري أعلن استقالته من رئاسة الوزراء في 4 تشرين الثاني في بيان على التلفزيون من الرياض.

واعلن الحريري، الأربعاء الماضي، ان سيتريث في تقديم استقالته رسمياً، بناء على طلب من الرئيس ميشال عون.

وقال الحريري السبت الماضي إنه لن يقبل بمواقف جماعة حزب الله اللبنانية ”التي تمس بأشقائنا العرب أو تستهدف أمن واستقرار دولهم“.

وأدت استقالة الحريري إلى أزمة سياسية في لبنان ودفعته إلى صدارة المواجهة في منطقة الشرق الأوسط بين السعودية وحلفائها من جانب وبين تكتل تقوده إيران من جانب آخر.