قال رئيس وفد المعارضة السورية نصر الحريري يوم الأربعاء إن المعارضة تريد من روسيا ودول أخرى أن تمارس ضغوطا حقيقية على الرئيس بشار الأسد للمشاركة في محادثات السلام في جنيف من أجل التوصل إلى حل سياسي خلال ستة أشهر.

وقال الحريري لرويترز ”نريد مزيدا من الضغوط على النظام للمشاركة في المفاوضات والاستمرار في التفاوض للتوصل إلى حل سياسي خلال ستة أشهر كما ينص (قرار مجلس الأمن الدولي) رقم 2254“.

ويأتي ذلك، بعد مرور يوم على ابداء "الهيئة العليا للمفاوضات", التي تمثل المعارضة استعدادها إجراء حوار مباشر مع وفد النظام في مدينة جنيف، مشيرة الى انه لم يعد للنظام السوري حجة بأن المعارضة متشرذمة, نحن متحدون ومستعدون للتفاوض مباشرة مع الطرف الآخر.

وبدأت الجولة الثامنة من مفاوضات جنيف حول سوريا, يوم الثلاثاء, بلقاء جمع بين الموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا ووفد المعارضة السورية, برئاسة نصر الحريري.

وأكدت أوساط أممية ان الجولة الثامنة من المفاوضات في جنيف ستركز على الدستور والانتخابات بشكل اساسي.

وتمت خلال الجولات السابقة بجنيف, التي لم تتضمن أي لقاء مباشر بين وفدي النظام والمعارضة السورية وجها لوجه, مناقشة 4 سلات وهي الحكم الانتقالي، والدستور، والانتخابات، ومكافحة الإرهاب, في ظل خلافات بين المشاركين حول أولوية المواضيع.