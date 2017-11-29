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روسيا تتهم التحالف الدولي بقيادة أمريكا بمحاولة تقسيم سوريا
الاخبار السياسية

اتهم سفير موسكو لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا يوم الأربعاء التحالف بقيادة الولايات المتحدة بمحاولة تقسيم سوريا من خلال إقامة هيئات حكم محلية في مناطق انتزعت من أيدي تنظيم داعش.


وشكا السفير  نيبينزيا, بحسب وكالات انباء روسية من أن التحالف يبحث إجراءات لإنعاش الاقتصاد مع تلك الهيئات الجديدة وليس مع الحكومة السورية", لافتا الى ان "ما يفعله التحالف يصل إلى حد اتخاذ خطوات ملموسة لتقسيم الدولة".

ورفضت مستشارة السياسية والإعلامية في رئاسة الجمهورية بثينة شعبان, يوم السبت, تواجد التحالف الدولي, بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية, ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش), في سوريا, مشيرة إلى أن هدفه الحقيقي هو "تقسيم سوريا".

ويشن طيران التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة منذ عام 2014، ضد تنظيم "داعش"، غارات على مواقع التنظيم في المناطق الخاضعة تحت سيطرته لاسيما الرقة ودير الزور, ما يؤدى الى سقوط قتلى بين المدنيين جراء تلك الغارات.

كما تدعم قوات التحالف "قوات سورية الديمقراطية" التي تسيطر على مساحات واسعة من محافظات الحسكة والرقة , حيث قامت تلك القوات بانشاء مجالس محلية في عدد من المدن.

 

سيريانيوز
2017-11-29 17:06:15
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