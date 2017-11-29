أعلنت وزارة التربية, عن إجراء مسابقة لتعيين 7964 موظفاً من الفئة الثانية في مديرياتها بكافة المحافظات.

وذكرت صحيفة (تشرين) في عددها الصادر يوم الأربعاء, أن الوزارة حددت موعد بدء تقديم الطلبات يوم الأحد 7-1-2018 ولغاية 8-2-2018 بما فيها أيام العطل الرسمية.

و أوضحت الوزارة أنّ الوظائف المطلوبة هي: معلم حرفة, مدرس مساعد, كاتب, مساعد مهندس, مساعد فني, عامل فني من حملة شهادات المعاهد التقانة, التقانية الصناعية, تقنيات الحاسوب, أهلية التعليم الإعدادي.

ولفتت الوزارة إلى أنّه يتم تخصيص 50 بالمئة من الشواغر المرصودة للمسابقة لذوي الشهداء وذوي المصابين بحالة العجز التام.

وذكرت الوزارة أنّ المقابلات الشفوية للناجحين بالامتحان التحريري ستجري في المحافظات التي تقدموا بطلبات التعيين لمصلحتها من قبل لجان تشكل لهذه الغاية وفق برنامج زمني يحدد لاحقاً.

ويمكن الاطلاع على تفاصيل الإعلان عبر مراجعة ديوان الوزارة أو الدخول إلى موقعها الإلكتروني.

ويشار إلى أن وزارة التربية أعلنت في وقت سابق من العام 2017 عن إجراء مسابقة لكافة التخصصات من الفئة الأولى ونجح بالامتحانات أكثر من 19 ألف متقدم من ذوي الشهداء , والمتقدمين العاديين.

سيريانيوز



