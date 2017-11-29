تعادل باهت يؤهل ريال مدريد الى ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا اخبار الرياضة شارك

تأهل ريال مدريد إلى ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا رغم تعادله "المخجل" أمام ضيفه المتواضع فوينلابرادا في 2-2 إياب الدور 32 مستفيداً من فوزه ذهاباً 2-0.

وعاشت جماهير ريال مدريد قلقاً بالغاً بعد تقدم الضيف المتواضع بهدف من لويس مييا مانزاناريس في الدقيقة 25، وعدد من الفرص الضائعة على مرمى الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس.



ولكن مع تسجيل بورخا مايورال هدف التعادل 63 تنفست الصعداء، ثم عاد مايورال نفسه وأفرح الجماهير بهدف ثان له شخصياً ولفريقه.



ضيف ملعب سانتياغو برنابيو التاريخي كان موعوداً مع مكافئة للذكرى وذلك بتعادله المتأخر عن طريق ألفارو سواريز 89.



وشهدت المباراة مشاركة النجم الويلزي غاريث بايل الغائب منذ شهرين وقد صنع الهدف الأول.



وساهم بايل أيضاً في الهدف الثاني لريال إذ دخل منطقة الجزاء قبل أن تصل الكرة إلى مايورال ويسجل هدف التقدم لأصحاب الأرض.



وبشكل مفاجئ تأهل نومانسيا بعد تعادله مع ملقا 1-1 مستفيداً من فوزه ذهاباً 2-1 على أرضه.



كما عبر سيلتا فيغو بفوزه على ضيفه إيبار 1-0 (الذهاب 2-1 لسيلتا فيغو)، وليغانيس على حساب بلد الوليد (1-0 ذهاباً) و(2-1 إياباً).



وتأهل جيرونا رغم تعادله مع مستضيفه ليفانتي 1-1 بعد فوز الأول ذهاباً 2-1. سيريانيوز 2017-11-29 16:20:50 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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