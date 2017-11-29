رغم طرد نجمه ليبرون جيمس.. كليفلاند يسقط ميامي هيت بدوري السلة الاميركي اخبار الرياضة شارك

لم يتأثر كليفلاند كافالييرز بطرد نجمه ليبرون جيمس للمرة الأولى في مسيرته وواصل مسلسل انتصاراته المتتالية بتغلبه الثلاثاء على ضيفه ميامي هيت 108-97، وذلك ضمن منافسات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وحقق وصيف بطل الموسم الماضي فوزه التاسع على التوالي والرابع عشر في 21 مباراة بفضل تألق كيفن لوف الذي سجل 32 من نقاطه الـ38 في الشوط الأول من اللقاء، فيما أضاف جيمس 21 مع 12 متابعة و6 تمريرات حاسمة و5 سرقات "ستيل" قبل أن يطرد للمرة الأولى في مسيرته، وشاءت الصدف أن يحصل هذا الأمر ضد الفريق الذي أحرز معه لقب الدوري مرتين.



وفقد جيمس أعصابه في الربع الثالث بعدما اعتبر أنه يستحق الحصول على خطأ خلال توغله تحت السلة، فاعترض بشدة على الحكم كاين فيتزجيرالد ما دفع الأخير إلى احتساب خطأ فني ضده ثم أشار إليه بالتوجه إلى غرف الملابس قبل 1,59 دقيقة على نهاية الربع الثالث عندما كان فريقه متقدماً بفارق 13 نقطة 93-70.



ورغم افتقاده لخدمات "الملك" جيمس في الربع الأخير من اللقاء، واصل كليفلاند تفوقه على ضيفه بفضل لوف ومساهمة المخضرم دواين وايد الذي سجل 17 نقطة ضد فريقه السابق.



وكانت مباراة الأولى لمدرب ميامي إيريك سبويلسترا في مواجهة نجميه السابقين جيمس ووايد معاً، علماً أنه وصل مع الأخيرين إلى نهائي الدوري أربع مرات متتالية بين 2011 و2014 وأحرز معهما اللقب في 2012 و2013.



وفي المباريات الأخرى، تواصلت معاناة شيكاغو بولز، الفريق السابق لوايد، بتلقيه هزيمته السادسة توالياً والسادسة عشرة في 19 مباراة وجاءت على يد ضيفه فينيكس صنز الذي وضع بدوره حداً لمسلسل هزائمه المتتالية عند ثلاث مباريات بفوزه 104-99.



ويدين فينيكس بفوزه الثامن فقط في 22 مباراة الى ديفين بروكر الذي سجل 33 نقطة، بينها 5 ثلاثيات، مع تسع متابعات وأضاف تي دجاي وورن 25 نقطة واليكس لين 13 مع 18 متابعة، فيما كان جاستن هوليداي الأفضل في صفوف صاحب الأرض بتسجيله 25 نقطة، بينها 6 ثلاثيات، وأضاف كريس دان 25 مع 8 تمريرات حاسمة.



وحول واشنطن ويزاردز تخلفه في الشوط الثاني بفارق 13 نقطة أمام مينيسوتا تمبروولفز الى فوز 92-89، وذلك بفضل أوتو بورتر جونيور الذي سجل 22 نقطة، بينها سلة التقدم والفوز في آخر 25 ثانية، مع 8 متابعات.



وقاد اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو فريقه ميلووكي باكس للفوز على مضيفه ساكرامنتو كيتغز 112-87 بتسجيله 32 نقطة، فيما تغلب يوتا جاز على ضيفه دنفر ناغتس 106-77 بفضل جهود ديريك فايفورز (24 نقطة مع 9 متابعات و5 تمريرات حاسمة). سيريانيوز 2017-11-29 16:44:06 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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