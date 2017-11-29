النجم السوري عمر خريبين يتوج بجائزة أفضل لاعب في آسيا لعام 2017 اخبار الرياضة شارك

توج المهاجم الدولي السوري عمر خريبين بجائزة أفضل لاعب في آسيا لعام 2017، في الحفل السنوي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم الذي أقيم في العاصمة التايلندية بانكوك.

وتفوق خريبين على الاماراتي عمر عبد الرحمن والصيني وو لي.



وقدم خريبين موسماً رائعاً مع منتخب بلاده الذي ساهم في وصوله إلى مراحل متقدمة من تصفيات كأس العالم 2018 بروسيا، كما ساهم بقوة في بلوغ فريقه الهلال السعودي نهائي دوري أبطال آسيا.



وسجل خريبين 10 أهداف وتصدر ترتيب الهدافين في دوري أبطال آسيا.



في تصريح له عقب توزيع الجوائز قال خريبين “سأبذل ما بوسعي للمحافظة على هذا الإنجاز بتقديم الأداء الجيد وإحراز المزيد من الإنجازات في مختلف البطولات القارية والدولية” منوها بأداء زملائه في المنتخب بما حققوه من إنجازات على الصعيد الدولي وفريقه الهلال السعودي على الصعيد الآسيوي.



أضاف خريبين: إن “منتخب سورية قدم مستويات رائعة واستطعنا بلوغ المرحلة الأخيرة من التصفيات الآسيوية لكأس العالم عندما واجهنا أستراليا في الملحق الآسيوي وكنا قاب قوسين من الوصول الى النهائيات وكذلك الأمر مع فريق الهلال حيث تأهلنا إلى نهائي دوري أبطال آسيا”.



وأكد خريبين أن هذه النتائج لم تتحقق بسبب جهده فقط بل بمساهمات زملائه اللاعبين الذين كان لهم الدور الأبرز في الوصول إلى منصات التتويج مبينا أن الحلم كان في تحقيق آمال الجماهير السورية في الوصول لأول مرة إلى نهائيات كأس العالم ولكن الطموح لن يتوقف وسنسعى للظفر بلقب كأس آسيا في الإمارات عام 2019.



وبدأ خريبين مسيرته الكروية مع نادي الوحدة السوري من 2011 حتى 2015 وأعير للقوة الجوية العراقي ولعب 30 مباراة وسجل 8 أهداف ولنادي الميناء العراقي ولعب 10 مباريات وسجل 10 أهداف وفي 2016 انتقل رسميا للظفرة الإماراتي فلعب 10 مباريات وسجل 9 أهداف وهو الآن نجم من نجوم الدوري السعودي مع فريق الهلال. سيريانيوز 2017-11-29 16:53:32 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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