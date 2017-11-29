شارك الرئيس بشار الأسد, يوم الأربعاء, بالاحتفال الديني الذي أقامته وزارة الأوقاف بذكرى مولد الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم, في جامع الأفرم في حي المهاجرين بدمشق.

وأفادت وكالة (سانا) الرسمية, أن الرئيس الأسد أدى صلاة العشاء مؤتماً بفضيلة الشيخ عدنان الأفيوني مفتي دمشق وريفها.

وبدأ الاحتفال بتلاوة آيات من القرآن الكريم للقارئ الشيخ كمال هواري, تلاها إلقاء كلمة لوزير الأوقاف محمد عبد الستار السيد, واختتم الاحتفال بدعاء للشيخ عدنان الأفيوني.

وأشارت (الوكالة) إلى أنه شارك في الاحتفال عدد من المسؤولين في الحكومة السورية وعلماء الدين الإسلامي وحشد من الأهالي.

يشار إلى إن الأسد منذ بدء الأحداث في سوريا يشارك في احتفالات المولد النبوي ويؤدي صلوات الأعياد في مساجد في دمشق وريفها.

سيريانيوز