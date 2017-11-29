أعلن رئيس الوزراء المصري الأسبق أحمد شفيق، يوم الأربعاء، إنه يعتزم خوض الانتخابات الرئاسية لعام 2018.

وقال شفيق لوكالة (رويترز) إنه "يعتزم الترشح في الانتخابات المصرية القادمة"، موضحا أنه "سيعود إلى مصر في الأيام المقبلة".

واوضح شفيق، في بيان مصور له أرسله للوكالة من الإمارات حيث مقر إقامته، "يشرفني أن أعلن رغبتي في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر كخيار لقيادة البلاد خلال السنوات الأربع المقبلة".

ولفت شفيق في الفيديو الى "خبرته الطويلة في القوات المسلحة والنجاح الذي شهد به الجميع أثناء توليه وزارة الطيران المدني"

واضاف ان "الديمقراطية الحقة والحقوق الإنسانية الطبيعية ليست بمنحة من أحد كما أنها لا تمنح أو تطبق تدريجيا إطلاقا"، مشيرا أن "أي نجاح مأمول صغر أم كبر لن يتحقق في بلادنا ما لم نحظى بنظام للحكم.. مدني.. ديمقراطي.. نموذجي ومستقر.. قابلا للمراجعة والنقد".

وكان رئيس الوزراء المصري الأسبق قد ترشح في الانتخابات التي عقدت عام 2012، وخسر أمام منافسه الرئيس الأسبق محمد مرسي.

كما شغل منصب رئيس الوزراء في أثناء ثورة 25 يناير 2011، قبل أن تتم الإطاحة به من قبل المجلس العسكري الذي كان يحكم البلاد في حينها.

ووُجهت لشفيق عدة تهم بالفساد لكن نال البراءة في بعض القضايا وأسقطت الاتهامات في قضايا أخرى.

وفي تشرين الثاني العام الماضي، قالت مصادر قضائية إن محكمة جنايات مصرية قضت بإلغاء إدراج اسمه على قوائم ترقب الوصول، وهو ما يفسح المجال أمام عودته للبلاد.