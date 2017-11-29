أصدرت وزارة التربية، يوم الأربعاء، تعليمات التسجيل لامتحانات الدورة الأولى الشهادات العامة لعام 2018، على أن يبدأ التسجيل اعتباراً من يوم 10 الشهر المقبل، للطلاب النظاميين وطلاب الدراسة الحرة.

وبحسب اعلان وزارة التربية, فقد تم تحديد موعد التسجيل لامتحانات الدورة الأولى الشهادات العامة بدءاً من ١٠ ـ ١٢ ـ ٢٠١٧ للطلاب النظاميين وطلاب الدراسة الحرة .

وينتهي تسجيل الطلاب النظاميين يوم ٢٥ ـ ١ ـ ٢٠١٨ , بينما ينتهي تسجيل طلاب الدراسة الحرة يوم ٨ ـ ٢ ـ ٢٠١٨.

يشار الى انه تم اقرار العمل بنظام الدورتين الامتحانيتين للشهادات العامة في سوريا منذ عام 2011، بحيث تجري الامتحانات في كل عام على دورتين، دورة أولى لجميع الطلاب المتقدمين، ودورة ثانية للطلبة الراغبين بالتقدم الذين رسبوا في ثلاث مواد على الأكثر في الدورة الأولى، والسماح للطلبة الناجحين في الدورة الأولى بتحسين درجاتهم التي حصلوا عليها، بحيث يمكنهم التقدم لامتحان ثلاث مواد على الأكثر من المواد التي يختارونها في الدورة الثانية.