شددت وزارة الخارجية البريطانية, يوم الأربعاء, على ضرورة التوصل إلی حكومة جدیدة في سوريا وتصعيد العملية السياسية من خلال المفاوضات, معتبرة ان عملية جنيف هي الأفضل للتوصل لتسوية الأزمة السورية.

وذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية روز غرفيثز, بحسب تغريدات نشرتها الخارجية البريطانية على صفحتها (تويتر), انه "من المهم خفض التصعيد والصراع بسوريا، كما يجب تصعيد العملية السياسية من خلال المفاوضات من أجل إيجاد حل دائم بونهاء الأزمة والكارثة الإنسانية التي يعيشها السوريون ".

وحثّت المسؤولة البريطانية "المعارضة السورية على توطيد وتعزيز مكانتها السياسية العامة أمام محاولات النظام تقويض تماسكها، والذي يستمر بانتهاكات حقوق الإنسان وارتكاب الفظائع عبر الأعمال العسكرية على الأراضي السورية".

وعن مفاوضات جنيف, اعتبرت المسؤولة البريطانية أن "عملية جنيف، بقيادة الأمم المتحدة بين الأطراف السورية، هي أفضل منتدى للتوصل إلى حل دائم للصراع".

ودعت "جميع الأطراف إلى دعم مفاوضات جنيف التي انطلقت أمس، والتأكيد على الحاجة إلی التوصل إلی حكومة جدیدة غیر طائفیة يمكنها حمایة حقوق جمیع السوریین وتوحيد البلد وإنھاء النزاع ".

ورأت المسؤولة البريطانية أن "رفع الحصار عن مناطق في سوريا وإطلاق سراح المعتقلين والمخطوفين، وتشكيل حكومة شاملة تمثل جميع السوريين وتحترم حقوق الإنسان وتحارب الإرهاب، هي نتائج يمكن أن تحققها أي مفاوضات".

وبدأت الجولة الثامنة من مفاوضات جنيف حول سوريا, يوم الثلاثاء, بلقاء جمع بين الموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا ووفد المعارضة السورية, برئاسة نصر الحريري.

وأكدت أوساط أممية ان الجولة الثامنة من المفاوضات في جنيف ستركز على الدستور والانتخابات بشكل اساسي.

وتمت خلال الجولات السابقة بجنيف, التي لم تتضمن أي لقاء مباشر بين وفدي النظام والمعارضة السورية وجها لوجه, مناقشة 4 سلات وهي الحكم الانتقالي، والدستور، والانتخابات، ومكافحة الإرهاب, في ظل خلافات بين المشاركين حول أولوية المواضيع.