أصيب جندي تركي بجروح, مساء يوم الثلاثاء, بإطلاق قوات كردية النار من منطقة عفرين بريف حلب الشمالي , فيما ردت أنقرة بنيران المدفعية.

وذكرت شبكة تلفزيون (سي.إن.إن ترك) الخاصة أن قوات "حزب الاتحاد الديمقراطي" الكردي في سوريا أمطرت بالرصاص موقعا حدوديا تركيا , فأصابت جنديا وردت تركيا بنيران المدفعية".

وأشارت القناة الى ان "إطلاق النار أتى من منطقة عفرين في شمال غرب سوريا".

وتأتي الحادثة عقب ترجيحات وزارة الدفاع التركية بدء عملية عسكرية تركية في مدينة عفرين ، الثلاثاء، أو الأربعاء, مشيرة إلى وجود "خطر حقيقي" في المنطقة ولابد من ازالته.

وبدأت مؤخرا بشن غارات على معاقل القوات الكردية لاسيما في عفرين, كما شددت من إجراءاتها الأمنية على الحدود مع سوريا وأرسلت مزيد من التعزيزات العسكرية.

وتسيطر "وحدات حماية الشعب الكردية"، التي تعتبرها تركيا ذراعاً لحزب العمال الكردستاني المصنف إرهابي، على منطقة عفرين.

وساندت تركيا فصائل المعارضة في حربها بشمال سوريا, منذ 24 آب العام الماضي, في إطار عملية "ردع الفرات", ضد المقاتلين الأكراد وتنظيم "داعش", استطاعت استعادة السيطرة على العديد من القرى والبلدات أهمها جرابلس والباب, وتم الإعلان عن انتهاء العملية في أواخر آذار الماضي.

ويشار إلى أن الحكومة السورية تعارض التوغل التركي, وطالبت بخروجهم "دون شروط", واعتبرت وجودهم "احتلال وغير شرعي".