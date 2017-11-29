عاود سعر الذهب، يوم الأربعاء، الارتفاع، وسجل غرام الـ21 قيراط 15300 ليرة.

وحددت الجمعية الحرفية لصياغة الذهب والمجوهرات بدمشق سعر غرام الـ 21 , 15300 ليرة للمبيع و 15200 ليرة للشراء.

بينما حددت سعر غرام الـ18 قيراط 1315 ليرة للمبيع، و 13015 ليرة للشراء.

وكان سعر الذهب سجل تراجعاً متتالياً خلال الأيام القليلة الماضية، وصل معه يوم الثلاثاء الى حدود 15 ألف ليرة لغرام الـ21 قيراط، منخفضاً بمقدار800 ليرة عن آخر سعر له يوم الاثنين.

وشهد سعر الذهب خلال الفترة الماضية، نوعاً من الثبات عند حدود 17400 ليرة لغرام الـ21 قيراط، و 14915 ليرة لغرام الـ18 قيراط.

سيريانيوز