أبدت "الهيئة العليا للمفاوضات", التي تمثل المعارضة, يوم الثلاثاء, استعدادها إجراء حوار مباشر مع وفد النظام في مدينة جنيف.

وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة يحيى العريضي, في بيان, نشرته وسائل اعلام, لم يعد للنظام السوري حجة بأن المعارضة متشرذمة, نحن متحدون ومستعدون للتفاوض مباشرة مع الطرف الآخر".

واتهم العريضي الفريق الحكومي في مفاوضات جنيف "باعتماد أسلوب المماطلة والتأجيل عبر الجولات السابقة".

وسبق ان اتهم وفد المعارضة السورية وفد النظام بعرقلة المفاوضات بعدم القدوم, مجددا على مساعيه لتحقيق الانتقال السياسي وازاحة الاسد.

ومن المقرر ان يصل وفد النظام السوري اليوم الى مدينة جنيف للمشاركة في المفاوضات, بعد اتصالات مع الجانب الروسي, عقب إرجاء سفره الى سويسرا ، بسبب استياء النظام من بيان ختامي صدر عن اجتماع موسع للمعارضة في الرياض الأسبوع الماضي.

وبدأت الجولة الثامنة من مفاوضات جنيف حول سوريا, يوم الثلاثاء, بلقاء جمع بين الموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا ووفد المعارضة السورية, برئاسة نصر الحريري.

وأكدت أوساط أممية ان الجولة الثامنة من المفاوضات في جنيف ستركز على الدستور والانتخابات بشكل اساسي.

وتمت خلال الجولات السابقة بجنيف, التي لم تتضمن أي لقاء مباشر بين وفدي النظام والمعارضة السورية وجها لوجه, مناقشة 4 سلات وهي الحكم الانتقالي، والدستور، والانتخابات، ومكافحة الإرهاب, في ظل خلافات بين المشاركين حول أولوية المواضيع.