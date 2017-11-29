وصل وفد النظام السوري, برئاسة الدكتور بشار الجعفري, إلى جنيف , يوم الاربعاء, للمشاركة في الجولة الثامنة من المفاوضات السورية.

وجاء وصول الوفد السوري, بعد اتصالات دمشق مع الجانب الروسي, عقب إرجاء سفره الى سويسرا ، بسبب استياء النظام من بيان ختامي صدر عن اجتماع موسع للمعارضة في الرياض الأسبوع الماضي.

وبدأت الجولة الثامنة من مفاوضات جنيف حول سوريا, يوم الثلاثاء, بلقاء جمع بين الموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا ووفد المعارضة السورية, برئاسة نصر الحريري.

وأكدت أوساط أممية ان الجولة الثامنة من المفاوضات في جنيف ستركز على الدستور والانتخابات بشكل اساسي.

وتمت خلال الجولات السابقة بجنيف, التي لم تتضمن أي لقاء مباشر بين وفدي النظام والمعارضة السورية وجها لوجه, مناقشة 4 سلات وهي الحكم الانتقالي، والدستور، والانتخابات، ومكافحة الإرهاب, في ظل خلافات بين المشاركين حول أولوية المواضيع.

سيريانيوز