اعتبرت "هيئة التفاوض" المعارضة, يوم الاربعاء, ان تأجيل مؤتمر الحوار السوري مراراً, والذي ترعاه روسيا, دليل أن هناك "اهتزاز بالفكرة", مطالبة بتوضيحات حول طبيعة اللقاء المزمع عقده في سوتشي حتى تتخذ قرارا بالمشاركة.

وأوضح المتحدث باسم الهيئة يحيى العريضي, في تصريح لوكالة (سبونتيك), أن "مضمون هذا المؤتمر المزعوم، إذا كان يحرف بالمطالب الأساسية وإفراغ الشرعية الدولية من مضمونها، فهذا شيء سيء،, وإذا كان الروس فعلا جادين بإيجاد حل سلمي لسوريا أعتقد أن هذه التكتيكات يجب أن تتوقف وأن ينخرطوا في مسار جنيف الذي هو مسار الحل السياسي في سوريا".

وكان مصدر دبلوماسي كشف لوكالة (سبونتيك), يوم الاثنين, عن تأجيل عقد مؤتمر الحوار السوري في مدينة سوتشي الروسية إلى شهر شباط المقبل, في وقت تشير التصريحات الرسمية الروسية الى ان الموعد لم يتحدد بعد والتحضيرات جارية بشأنه.

وسبق ان اشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الى أن مؤتمر الحوار الوطني السوري يراد منه أن يساهم في الإصلاح الدستوري بسوريا والتحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وكان رؤساء روسيا وإيران وتركيا اتفقوا خلال قمة سوتشي والتي عقدت في وقت سابق من الشهر الجاري على عقد مؤتمر الحوار الوطني السوري في المستقبل القريب.

وتعمل روسيا بالتنسيق مع شركائها على التحضير لعقد مؤتمر الحوار السوري في مدينة سوتشي, بمشاركة ممثلي الحكومة السورية والقوى الموالية لها، ومختلف الفصائل المعارضة.

ووافقت الحكومة السورية على حضور مؤتمر الحوار السوري, في حين رفضت "هيئة التفاوض" و "الائتلاف الوطني" المشاركة.