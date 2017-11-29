اعتبر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني, يوم الثلاثاء, أن الاتفاق الثلاثي بين الأردن والولايات المتحدة وروسيا المتضمن وقف إطلاق النار في جنوب سوريا يسهم في التوصل إلى حل للازمة السورية.

ونقلت وكالة (بترا) عن الملك عبدالله قوله, خلال لقاءات مع مسؤولين أمريكيين تناولت مجمل التطورات في الشرق الأوسط, إن الاتفاق الثلاثي بخصوص تأسيس منطقة خفض التصعيد في جنوب سوريا، "من شأنه أن يسهم في إيجاد البيئة الملائمة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة عبر مسار جنيف".

وتم في يوم 11 من الشهر الجاري التوصل لاتفاق بين موسكو وواشنطن وعمان، على تأسيس منطقة مؤقتة لخفض التوتر جنوبي سوريا.

وكان قد تم التوصل لاتفاق على هامش قمة العشرين في هامبورغ, بين الأردن وروسيا والولايات المتحدة على ترتيبات لدعم وقف إطلاق النار في جنوب غرب سوريا تشمل درعا، القنيطرة والسويداء, بدءا من 9 تموز الماضي.

ويأتي ذلك بعدما شهد الجنوب السوري والبادية السورية القريبين من الحدود الأردنية والعراقية، معارك بين فصائل المعارضة وقوات الجيش النظامي حيث تمكن الأخير من فرض سيطرته على مساحات ومقاطع كبيرة حدودية بين سورية والأردن وكذلك البادية البادية وريف السويداء.