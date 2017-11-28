بوسطن يسقط للمرة الرابعة بدوري السلة الاميركي وخسارة جديدة للبطل غولدن ستايت اخبار الرياضة شارك

مني بوسطن سلتيكس بخسارته الرابعة هذا الموسم بسقوطه أمام ضيفه ديترويت بيستونز 108-118، وغولدن ستايت ووريرز حامل اللقب بالهزيمة السادسة على يد ضيفه ساكرامنتو كينغز 106-110 ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وخسر بوسطن، متصدر المنطقة الشرقية، المباراتين الأوليين في البطولة، ثم حقق الفوز في 16 مباراة متتالية قبل أن يذوق طعم الهزيمة الثالثة اتبعها بانتصارين، وسقوطه هو الرابع.



في المقابل، حقق ديترويت بيستونز، ثاني المنطقة الشرقية فوزه الثاني على التوالي والخامس توالياً خارج أرضه، والثالث عشر في البطولة مقابل ست هزائم.



وقطع ديترويت سلسلة ناجحة لبوسطن من ثمانية انتصارات متتالية على أرضه بفضل توبياس هاريس (31 نقطة) وأندريه دروموند (26 نقطة) الذي عادل رقمه القياسي الشخصي في عدد المتابعات (22 متابعة) وقام بست تمريرات حاسمة.



وتابع كليفلاند كافالييرز بطل 2016 ووصيف البطل عامي 2015 و2017، صحوته وحقق فوزه الثامن توالياً على حساب مضيفه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 113-91.



وعزّز كليفلاند موقعه في المركز الثالث في المنطقة الشرقية بعد بداية مقلقة حيث تلقى 6 هزائم في أول 8 مباريات، لكنها اصبحت الآن ذكرى من الماضي.



تابع هيوستن روكتس متصدر المنطقة الغربية نجاحاته، وحقق الفوز السادس عشر مقابل أربع هزائم على حساب ضيفه بروكلين نتس أحد الفرق الضعيفة 117-103 بعد أن أنهى الرابع الأول 43-26 كان نصيب نجمه جيمس هارن منها 20 نقطة وفي كامل المباراة 37 نقطة.



سقط غولدن ستايت، ثاني المنطقة الغربية، على أرضه للمرة الثالثة، أمام ساكرامنتو صاحب المركز الرابع عشر قبل الأخير في المنطقة.



وتغلب لوس أنجليس كليبيرز على جاره لوس أنجليس ليكرز 120-115، وإنديانا بايسرز على أورلاندو ماجيك 121-109، وخسر نيويورك نيكس أمام بورتلاند ترايل بلايزرز 91-103. سيريانيوز 2017-11-28 19:29:20 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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