قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون, يوم الثلاثاء أن "هناك تقاربا في وجهات النظر الأمريكية - الروسية، حول كيفية إنهاء الصراع في سوريا.

وقال تيلرسون أثناء كلمة بمركز "ويلسون" في واشنطن, انه "فيما يتعلق بروسيا، فإن هناك مجالا للتعاون.. نحن نعمل بجد في سوريا من أجل تحقيق النصر على تنظيم داعش، ونحن على طريق تحقيق النصر الحاسم على الإرهاب وإلى الأبد في سوريا".

وأضاف" "نحن نعمل سوي مع موسكو بشأن تجنب الحرب الأهلية في سوريا".

وأشار الوزير الأمريكي إلى أن واشنطن وموسكو تجريان مناقشات مستفيضة حول الأمر، وأن "هناك تقاربا واضحا في الموضوع".

واتفق بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب, في 11 الجاري, على عدة مسائل تخص الأزمة السورية, أبرزها التسوية النهائية للنزاع في سوريا, ورفض الحل العسكري للازمة, واستمرار مراقبة وقف إطلاق النار في البلاد, والتاكيد على استقلال وسيادة ووحدة أراضي وعلمانية سوريا ومواصلة العمل لمحاربة "داعش".

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اتصالا هاتفيا، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء الماضي, ركز فيه على بحث الأزمة في سوريا ونتائج لقائه مع الرئيس بشار الأسد.

وتقود واشنطن تحالفاً دولياً يضم اكثر من60 دولة تنفذ ضربات جوية ضد مواقع تنظيم "داعش"، كما تقوم القوات الأميركية المنتشرة في العراق وسوريا في إطار التحالف الدولي ، بتدريب القوات العراقية وفصائل سورية، وتقديم المشورة لها، في المعارك ضد التنظيم.