لهذا السبب "مايكروسوفت" تبيع هواتف "غلاكسي نوت 8" علوم وتكنولوجيا شارك

بدأت "مايكروسوفت" بيع هاتف "سامسونغ غلاكسي نوت 8"، ما أثار تساؤلات حول بيعها لهواتف من صنع "سامسونغ".

وبحسب " androidauthority"، فإن السبب وراء بيع "مايكروسوفت" لهذا الهاتف هو أنها زودته بجميع برامجها وخدماتها، كتطبيق launcher الجديد وبرامج الإنتاجية مثل برامج "الأوفيس"، ودعم المساعد الصوتي "كورتانا"، و"Outlook".

ويحصل هاتف "غالاكسي نوت 8" الذي تبيعه "مايكروسوفت"، على ما يميز جهاز Noteبالإضافة لما ستقدمه "مايكروسوفت".

ويمتلك الهاتف شاشة Infinity مقاس 6.3 بوصة دقتها 2960×1440، ويدعم ذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت، وسعة تخزين 64 غيغابايت قابلة للتوسيع، وكاميرا خلفية مزدوجة كلاهما بدقة 12 ميغابكسل، وأمامية 8 ميغابكسل.

ويدعم الهاتف معالج كوالكوم Snapdragon 835، ومزود بمعيار IP68 لمقاومة الماء، وبطارية سعتها 3300 مللي أمبير والتي تدعم الشحن السريع. ويمكن للراغبين باقتناء الهاتف، التوجه إلى موقع "مايكروسوفت" على الويب لشراء الهاتف بسعر 929 دولار، ومن المتوقع أن يتم خفض السعر خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وبدأت "مايكروسوفت" الأسبوع الماضي ببيع هاتف Razer Phone وغلاكسي S8 وS8بلس واللذان قامت بخفض سعرهم بحوالي 150 دولار.

2017-11-28 20:42:27 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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