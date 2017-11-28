ابتكرت شركة "فيكساتيك" السويسرية للأزياء الحديثة، قميص رياضي ذكي يجمع البيانات ويحللها عن حركة جسم اللاعبين الرياضيين ومراقبة أدائهم.

وبحسب "عالم التقنية"، فإن قميص "3د - أ – كلوستر"، يعمل على جمع وحفظ وتعداد مجموعة من البيانات كتخطيط القلب، وتغيرات معدل ضرباته ومعدل التنفس، والتناوب الديناميكي للجسم، والتسارع البدني واستهلاك السعرات الحرارية.

ويساعد القميص الرياضي الذكي، الرياضيين على تقييم ادائهم بدقة أثناء التدريب وبعده لتحقيق النتائج المرجوة.

ويقوم القميص بتخطيط القلب خلال المباراة بالإضافة إلى مراقبة عالية للعداء سواء كان ذلك كرة القدم، التنس، الملاكمة، الكريكيت، الهوكي والجولف أو أي نوع آخر من الرياضة.

وتعاونت الشركة مع أشهر الرياضيين المحترفين للقيام بالعديد من الاختبارات والتي أدت إلى افضل النتائج والتوقعات.

سيريانيوز