سمحت "سناب شات" للشركات بشراء القصص الترويجية للترويج لمنتجاتها، حيث بات بإمكان الشركات وضع بين 3 إلى 10 لقطات معاً بالتتابع عبر القصص التي تظهر لـ 24 ساعة.

ووفقاً "للعربية نت"، فإن أسلوب الإعلانات الجديد الخاص بالشركات، يتيح لهم الدفع مقابل تعزيز ظهور قصصهم ووصولها إلى المزيد من المستخدمين.



ويستطيع أي مستخدم في "سناب شات" إنشاء قصة، بما في ذلك العلامات التجارية أو الأنشطة التجارية، لكنها تظهر فقط لمتابعي الحساب، بينما تظهر القصص الترويجية الدعائية لأي شخص.



وتستطيع العلامات التجارية بأسلوب الإعلانات الجديد، إيصال منتجاتها إلى جميع مستخدمي منصة التراسل بشكل مباشر عبر الفيديون حيث تظهر الإعلانات الجديدة في صفحة القصص داخل التطبيق.