قال مجلس الأمن القومي التركي يوم الثلاثاء، أن القوات المسلحة التركية تواصل بنجاح مهمة المراقبة في "منطقة خفض التوتر" بمحافظة إدلب .

وأشار المجلس, عقب اجتماع له برئاسة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في بيان له, إلى "إمكانية تحقيق مناخ الاستقرار والأمن عبر تنفيذ مهمة المراقبة في غرب حلب، وقرب مدينة "عفرين (الخاضعة لسيطرة منظمة "بي كا كا / ب ي د" الإرهابية)".

وبدأ الجيش التركي منذ منتصف تشرين الأول الماضي، تحصين مواقع نقاط المراقبة على خط إدلب ـ عفرين، بهدف مراقبة "منطقة خفض التوتر" في إدلب.

وأكد البيان مواصلة تركيا اتخاذ جميع التدابير اللازمة، ولاسيما في المنطقة الحدودية، من أجل ضمان أمنها.

وقال البيان إن مساعي منظمة "بي كا كا / ب ي د ـ ي ب ك" الإرهابية حول تغيير البنية الديموغرافية لسوريا، من خلال القيام بتطهير عرقي سري، والاستحواذ على أراض إضافية يتعارض مع القوانين الدولية وحقوق الإنسان.

شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مؤخرا، على ضرورة القضاء على "وحدات حماية الشعب الكردية" في عفرين، متهماً واشنطن بدعم "تنظيمات إرهابية" في سوريا.

وكانت الدول الضامنة لمسار أستانا تركيا وروسيا وإيران اعلنت في ايلول الماضي توصلها إلى اتفاق على إنشاء منطقة خفض التوتر في إدلب، وفقا لاتفاق موقع في أيار الماضي.

و تم إدراج إدلب ومحيطها ضمن "مناطق خفض التوتر"، إلى جانب أجزاء محددة من شمال حلب وحماة وغرب اللاذقية.

سيريانيوز