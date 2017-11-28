أفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية، نقلا عن هيئة الأركان المشتركة في سيئول، يوم الثلاثاء, بأن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا مجهولاً باتجاه بحر اليابان.

وقالت هيئة الأركان أن كوريا الشمالية أطلقت من منطقة بيونغ سونغ، صاروخا باليستيا ، مضيفة أن سلطات كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تقومان بتحليل تفاصيل عملية الإطلاق، بما في ذلك مسار الصاروخ والمسافة التي قطعها.

وكان كل من كوريا الجنوبية واليابان رفعتا حالة التأهب إثر ظهور أنشطة تشير إلى استعداد بيونغ يانغ لإطلاق صاروخ جديد.

وقال مصدر في الحكومة الكورية الجنوبية، أنه اكتشف تحركات في كوريا الشمالية تظهر عادة، قبيل إطلاق بيونغ يانغ صاروخا جديدا، ولذلك ترفع الحكومة من حالة التأهب تحسبا لجميع الاحتمالات.

والتزمت كوريا الشمالية الصمت لمدة حوالي 70 يوما بعد إطلاق صاروخ باليستي متوسط المدى في أيلول الماضي.

و تتعرض بيونغ يانغ إلى ضغوطات دولية كما فرض عليها مجلس الأمن الدولي مجموعة عقوبات ثامنة، ردا على تجاربها النووية، حيث توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق على فرض عقوبات جديدة تحظر على الشركات الأوروبية تصدير النفط إلى كوريا الشمالية والاستثمار في هذا البلد.

كما حذرت كلاً من روسيا والصين الولايات المتحدة من أي تحرك عسكري، في ظل المخاوف من نشوب حرب مع كوريا الشمالية.

يشار إلى أن تشديد الضغط على كوريا الشمالية، جاء ردا على تجربة نووية جديدة أجرتها بيونغ يانغ وكانت أقوى تجاربها حتى الآن، تلاها دعوة من واشنطن إلى فرض حظر تام على إمداد كوريا الشمالية بالنفط، لكنها اضطرت إلى خفض سقف مطالبها من أجل الحصول على موافقة بكين وموسكو وبالتالي تحقيق إجماع بين الدول الكبرى.