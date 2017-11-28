أعلنت الأمم المتحدة, يوم الثلاثاء, أن الحكومة السورية وافقت على إعلان وقف لإطلاق النار في الغوطة الشرقية، آخر معقل للفصائل المعارضة قرب دمشق والمشمولة باتفاق خفض التوتر.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية (ا ف ب) عن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا ,قوله أن الحكومة السورية وافقت على إعلان وقف إطلاق النار في الغوطة الشرقية.

وأضاف دي ميستورا في ختام لقاء مع وفد المعارضة السورية "لقد أبلغت للتو من قبل الروس أنه خلال اجتماع الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن" الثلاثاء في جنيف "اقترحت روسيا، ووافقت الحكومة السورية على وقف إطلاق نار في الغوطة الشرقية ".

وكانت وزارة الدفاع الروسية, اقترحت يوم الاثنين, فرض وقف إطلاق النار في منطقة الغوطة الشرقية المحاصرة بريف دمشق يومي 28 و29 تشرين الثاني الجاري, عقب تصاعد العمليات العسكرية, المتزامنة مع تدهور في الأوضاع الإنسانية والصحية.

وكانت قيادة القوات الروسية العاملة في سوريا والمعارضة السورية, قد توصلت في تموز الماضي، لاتفاق على آلية تخفيف التصعيد في الغوطة الشرقية بريف دمشق, وذلك بوساطة مصرية.

وتشهد الغوطة الشرقية, ,والتي يقطنها نحو 500 ألف نسمة حصارا من قوات النظام منذ أعوام, ما أدى إلى نقص بالغذاء والدواء، وسط تدهور الأوضاع المعيشية والإنسانية فيها، إضافة إلى عمليات القصف و الاشتباكات على أطرافها.

وتخضع بلدات الغوطة, التي تعاني من الحصار منذ 4 سنوات, لسيطرة عدة فصائل معارضة أبرزها "جيش الإسلام", "فيلق الرحمن", طوال معظم فترات الصراع .

ويشار إلى أن الغوطة الشرقية هي آخر معقل للفصائل المعارضة قرب دمشق و مشمولة ضمن مناطق خفض التوتر بموجب اتفاق تم التوصل إليه خلال اجتماع استانا في أيلول الماضي.