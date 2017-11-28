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سقوط قتلى وجرحى جرّاء انفجار في مبنى تجاري بتل أبيب
أخبار العالم

سقط عدد من القتلى والجرحى, ليل الاثنين - الثلاثاء, جرّاء وقوع انفجار  ضخم  في مبنى تجاري أدى لانهياره في جنوب تل أبيب في إسرائيل.


ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية (ا ف ب) عن الشرطة الإسرائيلية ,قولها أن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم في الانفجار الذي تلاه حريق في مبنى بالقرب من تل أبيب، موضحة أنها "ما زالت تحقق في أسباب الحادث".

وأدى الانفجار الذي وقع في محل تجاري لبيع أجهزة ومعدات في يافا ليل الاثنين الثلاثاء، إلى انهيار أبنية مجاورة.

وقالت الشرطة أن شخصين قتلا في المكان بينما توفي الثالث في وقت لاحق متأثرا بجروح أصيب بها.

وبدورها, أشارت ناطقة باسم الشرطة أن "القتلى الثلاثة هم أحد سكان يافا ورجل عربي إسرائيلي من بلدة الطيبة وفلسطيني من الضفة الغربية المحتلة".

من جهتهم, قال أطباء عن ضحايا الحادثة أن "أربعة أشخاص ما زالوا يعالجون من إصاباتهم".

ويشار إلى أن الشرطة الإسرائيلية تحقق في ما إذا كان الانفجار عرضي أو متعمد, و"تستبعد مبدئيا أن يكون ناجما عن أي عمل إجرامي أو تفجير إرهابي مُدبّر.

سيريانيوز
2017-11-28 15:37:43
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