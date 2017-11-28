أعلن الموفد الاممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا, يوم الاثنين, انه تلقى تأكيدات بان وفد النظام السوري سيشارك في مفاوضات السلام السورية بمدينة جنيف غدا الأربعاء.

ونقلت وكالات انباء عن دي ميستورا قوله, في مؤتمر صحفي, ان وفد النظام سيصل غدا الى جنيف.

وتنطلق الثلاثاء جولة ثامنة من مفاوضات السلام السورية برعاية الأمم المتحدة، بغياب الوفد الحكومي الذي أرجأ موعد وصوله الى جنيف.

وأفادت مصادر دبلوماسية، سابقاً أن وفد الحكومة أرجأ السفر إلى جنيف، لأن دمشق مستاءة من البيان الصادر عن اجتماع المعارضة السورية في الرياض الأسبوع الماضي.

واتهم وفد المعارضة السورية وفد النظام بعرقلة المفاوضات بعدم القدوم, مجددا على مساعيه لتحقيق الانتقال السياسي وازاحة الاسد.

ومن المقرر ان يتم التركيز خلال الجولة الثامنة من مفاوضات جنيف على الدستور والانتخابات, بحسب تاكيدات من مصادر اممية.

وتمت خلال الجولات السابقة بجنيف, التي لم تتضمن أي لقاء مباشر بين وفدي النظام والمعارضة السورية وجها لوجه, مناقشة 4 سلات وهي الحكم الانتقالي، والدستور، والانتخابات، ومكافحة الإرهاب,في ظل خلافات بين المشاركين حول أولوية المواضيع.