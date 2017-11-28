أعلنت الرئاسة التركية, يوم الثلاثاء, أنها ستقيم تصريحات وزارة الدفاع الامريكية (البنتاغون) بخصوص مواصلة شراكتها مع القوات الكردية في سوريا, وذلك بعد تعهد الرئيس الامريكي لانقرة بوقف دعمه للاكراد.

ونقلت وكالة (الاناضول) عن المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، في تصريح صحفي، عقب زيارة أجراها إلى إحدى المدارس الثانوية في العاصمة التركية أنقرة، انه سيعقد اليوم اجتماعًا لمجلس الأمن القومي، تقيّم من خلاله التصريحات الأخيرة للبنتاغون بشأن مواصلة التعاون مع تنظيم "ب ي د" ..

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) اعلنت, يوم الاثنين, إنها تجري مراجعة على التعديلات الخاصة بالدعم العسكري المقدم للمقاتلين الاكراد في سوريا, بناء على المتطلبات العسكرية, مشيرة الى انها ستواصل تعاونها مع القوات الكردية.

وتعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في اتصال هاتفي أجراه قبل أيام، لنظيره التركي رجب طيب أردوغان، بوقف بلاده دعم تنظيم "ب ي د" شمالي سوريا بالأسلحة.

ووجهت تركيا سابقا اتهامات لواشنطن وتزويد المقاتلين الاكراد بالاسلحة دعما لمعاركهم ضد تنظيم "داعش" في سوريا.

ودعمت واشنطن المقاتلين الاكراد في المعارك ضد تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) في سوريا, كما زودتهم بالسلاح, الامر الذي مخاوف تركيا واعتبرت الخطوة تهديد لأمنها، إذ تصنف "وحدات حماية الشعب الكردية" السورية كتنظيم إرهابي لصلاته بـ"حزب العمال الكردستاني".