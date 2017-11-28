شدد الكرملين, يوم الثلاثاء, على ان عملية جنيف بشأن سوريا يجب ان تكون شاملة لانها أساس التسوية السياسية للازمة في سوريا.

ونقلت وسائل اعلام عن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف قوله في تصريح للصحفيين, ان عملية جنيف يجب أن تكون شاملة لأقصى حد، لأن شموليتها هي ضمان بقاء الاتفاقيات التي سيتم التوصل إليها”، مضيفاً أنها “عملية صعبة تتطلب المثابرة لذلك نحن نراقب وننتظر”

وتنطلق الثلاثاء جولة ثامنة من مفاوضات السلام السورية برعاية الأمم المتحدة، بغياب الوفد الحكومي الذي قرر المشاركة بالمفاوضات غدا الاربعاء.

واتهم وفد المعارضة السورية, الذي وصل امس الى جنيف, وفد النظام بعرقلة المفاوضات بعدم القدوم, مجددا على مساعيه لتحقيق الانتقال السياسي وازاحة الاسد.

ومن المقرر ان يتم التركيز خلال الجولة الثامنة من مفاوضات جنيف على الدستور والانتخابات, بحسب تاكيدات من مصادر اممية.

وتمت خلال الجولات السابقة بجنيف, التي لم تتضمن أي لقاء مباشر بين وفدي النظام والمعارضة السورية وجها لوجه, مناقشة 4 سلات وهي الحكم الانتقالي، والدستور، والانتخابات، ومكافحة الإرهاب,في ظل خلافات بين المشاركين حول أولوية المواضيع