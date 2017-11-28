أجرى رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم ووزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، يوم الاثنين، مباحثات حول التطورات الأخيرة في سوريا..

وذكرت وكالة (الاناضول), نقلاً عن مصادر في رئاسة الوزراء التركية, ان يلدريم وجونسون بحثا, في اجتماع مغلق بأحد فنادق العاصمة البريطانية لندن, "سبل إحلال السلام والاستقرار في سوريا".

وجاء اللقاء قبيل انطلاق الجولة الثامنة من مفاوضات جنيف حول سوريا والمقررة يوم الثلاثاء, حيث اشارت مصادر اممية الى ان اللقاء سيركز على موضوع الانتخابات والدستور.

وأكد يلدريم أن تركيا" لا يوجد لديها أي مشاكل مع الأكراد في سوريا، وإنما اعتراضاتها حيال المنظمات الإرهابية مثل "ب ي د/ ي ب ك".

وجاء ذلك عقب إعلان وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إنها تجري مراجعة على التعديلات الخاصة بالدعم العسكري المقدم للمقاتلين الاكراد في سوريا, بناء على المتطلبات العسكرية, وذلك رغم الضغوط التركية والمطالبة بتوقف واشنطن عن تسليح "الوحدات الكردية" السورية.

ووجهت تركيا سابقا اتهامات لواشنطن وتزويد المقاتلين الاكراد بالاسلحة دعما لمعاركهم ضد تنظيم "داعش" في سوريا.

ودعمت واشنطن المقاتلين الاكراد في المعارك ضد تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) في سوريا, كما زودتهم بالسلاح, الامر الذي مخاوف تركيا واعتبرت الخطوة تهديد لأمنها، إذ تصنف "وحدات حماية الشعب الكردية" السورية كتنظيم إرهابي لصلاته بـ"حزب العمال الكردستاني".