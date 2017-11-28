قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، إن عدد قواتها في سوريا لا يتجاوز الـ500 جندي، نافية تقارير عن وجود أكثر من ذلك.

ونقلت (الحرة) عن المتحدث باسم البنتاغون الكولونيل روب ماننغ قوله يوم الاثنين، أن "العدد الرسمي لأفراد القوات المسلحة الأميركية في سوريا نحو 500 عسكري ونحو 5000 في العراق، والعدد لم يتغير، وأن هنالك عدة عوامل ومتغيرات ربما ساهمت في اختلاف الأرقام".

وجاء تصريح ماننغ عقب نشر تقرير فصلي لمركز بيانات القوة البشرية التابع للبنتاغون للفترة بين حزيران وأيلول، فإن عدد أفراد القوات الأميركية في العراق بلغ 8992، وفي سوريا 1720 عسكريا.

وقال ماننغ إن "التقرير يعكس فترة زمنية معينة وتقديرات أولية لحجم الانتشار في مناطق معينة"، موضحاً أنه "يشمل أيضا الوحدات التي انتشرت في البلدين لفترة قصيرة الأمد والوحدات التي ستستبدل بأخرى".

ويعني هذا أن "التقرير ربما ضم وحدات لا تزال في الولايات المتحدة لكنها تستعد للانتشار في البلدين محل أخرى"، بحسب ماننيغ.

وتقود واشنطن تحالفاً دولياً يضم اكثر من60 دولة تنفذ ضربات جوية ضد مواقع تنظيم "داعش"، كما تقوم القوات الأميركية المنتشرة في العراق وسوريا في إطار التحالف الدولي ، بتدريب القوات العراقية وفصائل سورية، وتقديم المشورة لها، في المعارك ضد التنظيم.

سيريانيوز