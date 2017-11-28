مجددا عبر تركيا.. 15 شاحنة مساعدات أممية تتجه إلى ادلب الاخبار المحلية شارك

تمكنت, يوم الاثنين, شاحنات أممية, محملة بالمساعدات الانسانية, من الدخول الى محافظة ادلب, عبر تركيا.

وذكرت وكالة (الاناضول) ان " 15 شاحنة مساعدات عبرت الحدود التركية في محافظة هاتاي جنوب تركيا متجهة إلى محافظة إدلب ". واشارت الوكالة الى أنّ "المساعدات ستوزع في مدينة إدلب وريفها على المحتاجين". وسبق للامم المتحدة ان ارسلت العديد من الشاحنات المحملة بالمساعدات الانسانية الى محافظة ادلب عبر تركيا يشار الى ان محافظة ادلب مشمولة ضمن مناطق خفض التوتر بموجب اتفاق تم التوصل إليه خلال اجتماع استانا في ايلول الماضي. سيريانيوز

2017-11-28 07:12:29 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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