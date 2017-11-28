أكدت وزارة الخارجية والمغتربين، يوم الثلاثاء، أن وفد النظام برئاسة بشار الجعفري سيصل إلى جنيف يوم الأربعاء للمشاركة في الجولة الثامنة من مفاوضات السلام السورية السورية.

ونقلت وكالة (سانا) الرسمية عن مصدر في وزارة الخارجية لم تسمه قوله إنه "بعد الاتصالات المكثفة التي جرت خلال اليومين الماضيين بين الجانبين السوري والروسي، قررت السلطات السورية المشاركة في الجولة الثامنة من الحوار السوري السوري في جنيف، بوفد يرأسه الدكتور بشار الجعفري مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة".

وسبق للموفد الأممي الى سوريا ستافان دي ميستورا، ان اعلن في وقت سابق من يوم الثلاثاء، انه تلقى تأكيدات بان وفد النظام السوري سيشارك في مفاوضات السلام السورية بمدينة جنيف غدا الأربعاء.

وكان وفد النظام أرجأ سفره الى سويسرا والمشاركة في ثامن جولة من مفاوضات جنيف، بسبب استياء النظام من بيان ختامي صدر عن اجتماع موسع للمعارضة في الرياض الأسبوع الماضي.

ومن المنتظر ان تنطلق الثلاثاء جولة ثامنة من مفاوضات السلام السورية برعاية الأمم المتحدة، بغياب الوفد الحكومي الذي أرجأ موعد وصوله الى جنيف.

وأكدت أوساط أممية ان الجولة الثامنة من المفاوضات في جنيف ستركز على الدستور والانتخابات بشكل اساسي.

وتمت خلال الجولات السابقة بجنيف, التي لم تتضمن أي لقاء مباشر بين وفدي النظام والمعارضة السورية وجها لوجه, مناقشة 4 سلات وهي الحكم الانتقالي، والدستور، والانتخابات، ومكافحة الإرهاب, في ظل خلافات بين المشاركين حول أولوية المواضيع.

سيريانيوز