استمر سعر الذهب، يوم الثلاثاء، بالانخفاض، ووصل سعر غرام الـ21 قيراط الى 15 ألف ليرة.

وحددت الجمعية الحرفية لصياغة الذهب والمجوهرات بدمشق سعر غرام الـ 21 , 15000 ليرة للمبيع و 14900 ليرة للشراء.

بينما حددت سعر غرام الـ18 قيراط 12857 ليرة للمبيع، و 12757 ليرة للشراء.

وكان سعر غرام الذهب عيار الـ 21 وصل يوم امس الاثنين الى 15800 ليرة للمبيع و15700 ليرة للشراء.

وشهد سعر الذهب خلال الفترة الماضية، نوعاً من الثبات عند حدود 17400 ليرة لغرام الـ21 قيراط، و 14915 ليرة لغرام الـ18 قيراط.

سيريانيوز