سيريانيوز :: لافروف مؤتمر سوتشي يراد منه المساهمة بالإصلاح الدستوري وإجراء الانتخابات

وأشار لافروف, في تصريح لوكالة (انترفاكس), الى ان " قمة سوتشي تقدمت بمبادرة عقد مؤتمر الحوار الوطني السوري، الذي ستكون المسألة الأهم فيه إصلاح الدستور والتحضير للانتخابات على هذا الأساس، أي الانتخابات البرلمانية والرئيسية".

وبخصوص مواعيد عقد المؤتمر، أكد لافروف أنه "سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق".

وكان مصدر دبلوماسي افاد لوكالة (سبونتيك) في وقت سابق يوم الاثنين, عن تأجيل عقد مؤتمر الحوار السوري في مدينة سوتشي الروسية إلى شهر شباط المقبل.

لكن نائب وزير الخارجية الروسي، غينادي غاتيلوف أكد انه من الصعب في الوقت الحالي الحديث عن مواعيد عقد المؤتمر.

وكان رؤساء روسيا وإيران وتركيا اتفقوا خلال قمة سوتشي والتي عقدت في وقت سابق من الشهر الجاري على عقد مؤتمر الحوار الوطني السوري في المستقبل القريب.

وتعمل روسيا بالتنسيق مع شركائها على التحضير لعقد مؤتمر الحوار السوري في مدينة سوتشي, بمشاركة ممثلي الحكومة السورية والقوى الموالية لها، ومختلف الفصائل المعارضة.

ووافقت الحكومة السورية على حضور مؤتمر الحوار السوري, في حين رفضت "هيئة التفاوض" و "الائتلاف الوطني" المشاركة.

سيريانيوز

2017-11-27 13:53:01