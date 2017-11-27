أجرى الرئيس التركي رجب طيب اردوغان, يوم الأحد, مباحثات هاتفية, مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني, حول العديد من القضايا منها الملف السوري.

ونقلت قناة (trt) التركية عن مصادر في الرئاسة التركية قولها ان أردوغان بحث مع آل ثاني، قضايا إقليمية وعلى رأسها التطورات الخاصة بقمة “سوتشي".

وانطلقت القمة الثلاثية والتي تجمع رؤساء روسيا وتركيا وإيران فلاديمير بوتين، ورجب طيب أردوغان، وحسن روحاني ، في سوتشي, يوم الأربعاء الماضي, ضمن سلسلة من اللقاءات الدولية التي تهدف إلى إيجاد تسوية سياسية للازمة السورية.

وأكيد بيان القمة الثلاثية على الاستمرار بمحاربة "داعش", ودعم الحوار السوري بمشاركة جميع ممثلي المجتمع السوري, وتنسيق الجهود لخفض مستوى العنف ,وإيجاد حل سياسي يتضمن انتخابات نزيهة بإشراف أممي.

ويأتي ذلك في وقت تعمل فيه روسيا بالتنسيق مع شركائها على التحضير لعقد مؤتمر الحوار السوري في مدينة سوتشي, بمشاركة ممثلي الحكومة السورية والقوى الموالية لها، ومختلف الفصائل المعارضة.

و من المقرر عقد الجولة المقبلة من مفاوضات جنيف حول سوريا غدا الثلاثاء, حيث من المتوقع أن يتم التركيز على بحث ملفي الدستور والانتخابات.