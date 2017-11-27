وصل وفد المعارضة السورية, برئاسة نصر الحريري, إلى مدينة جنيف السويسرية, للمشاركة في الجولة المقبلة من مفاوضات السلام السورية.

وتنطلق الجولة المقبلة من مفاوضات السلام حول سوريا, غداً الثلاثاء, حيث لم يحضر حتى الآن وفد النظام السوري الى مدينة جنيف السويسرية, للمشاركة في اللقاء.

وأفادت مصادر دبلوماسية، سابقاً أن وفد الحكومة أرجأ السفر إلى جنيف، لأن دمشق مستاءة من البيان الصادر عن اجتماع المعارضة السورية في الرياض الأسبوع الماضي.

وتضمن البيان الختامي لاجتماع قوى المعارضة السورية في الرياض الأسبوع الماضي، مطالبة بتنحي الرئيس الأسد عن منصبه مع بداية العملية الانتقالية.

وجاء ذلك في وقت رفض الموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا وضع أي شروط مسبقة خلال لقاء جنيف بشأن سوريا, مشيرا الى ان الحكومة السورية لم تؤكد حتى الآن أنها ستحضر جولة ثامنة من محادثات السلام في جنيف مقررة هذا الأسبوع.

ومن المقرر أن تنطلق جولة ثامنة من مفاوضات السلام السورية غير المباشرة في جنيف يوم الثلاثاء 28 تشرين الثاني الجاري، وسط تأكيدات أممية بان المفاوضات ستركز على الدستور والانتخابات.

وتمت خلال الجولات, التي لم تتضمن أي لقاء مباشر بين وفدي النظام والمعارضة السورية وجها لوجه, مناقشة 4 سلات وهي الحكم الانتقالي، والدستور، والانتخابات، ومكافحة الإرهاب,في ظل خلافات بين المشاركين حول أولوية المواضيع.