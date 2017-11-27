اقترحت وزارة الدفاع الروسية, يوم الاثنين, فرض وقف إطلاق النار في منطقة الغوطة الشرقية المحاصرة بريف دمشق يومي 28 و29 تشرين الثاني الجاري.

ونقلت وكالات انباء روسية عن رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، الفريق سيرغي كورالينكو، خلال مؤتمر صحفي،قوله انه يجب إجراء "نظام هدنة" يومي 28 و29 الجاري في الغوطة الشرقية, من أجل تجنب آية انتهاكات لوقف الأعمال القتالية".

وكان مركز المصالحة الروسي توصل, يوم الجمعة, لاتفاق مع المعارضة المسلحة, حول إرسال قافلة إنسانية أممية جديدة إلى الغوطة الشرقية .

وتوصلت قيادة القوات الروسية العاملة في سوريا والمعارضة السورية, في تموز الماضي، لاتفاق على آلية تخفيف التصعيد في الغوطة الشرقية بريف دمشق, وذلك بوساطة مصرية.

وتشهد الغوطة الشرقية, ,والتي يقطنها نحو 500 ألف نسمة حصارا من قوات النظام منذ أعوام, ما أدى إلى نقص بالغذاء والدواء، وسط تدهور الأوضاع المعيشية والإنسانية فيها، إضافة إلى عمليات القصف و الاشتباكات على أطرافها.

وتخضع بلدات الغوطة, التي تعاني من الحصار منذ 4 سنوات, لسيطرة عدة فصائل معارضة أبرزها "جيش الإسلام", "فيلق الرحمن", طوال معظم فترات الصراع .

ومنطقة الغوطة الشرقية مشمولة ضمن مناطق خفض التوتر بموجب اتفاق تم التوصل إليه خلال اجتماع استانا في ايلول الماضي.