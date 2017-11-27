أصيب العشرات من أهالي مدينة مصياف بمحافظة حماه بحالات تسمم جراء تلوث المياه بأحد الآبار المغذية للمدينة, مااستدعى نقلهم الى المشفى.

وأفادت وكالة (سانا) الرسمية, يوم الاثنين, أن عددا من أهالي المدينة أكدوا إصابتهم بالتسمم من مياه الصنابير في منازلهم حيث شعروا بآلام شديدة في البطن ترافقت بحدوث غثيان و إقياء وإسهال وارتفاع في درجة حرارة الجسم ما استدعى نقلهم لمشفى مصياف الوطني لتلقي العلاج.

وأكد مدير الهيئة العامة لمشفى مصياف الوطني ماهر يونس أن "أعراض الحالات الصحية التي تم إسعافها للمشفى وعددها نحو 120 تبين أنها حالات تسمم باعتبار أن العامل المشترك لها التهاب أمعاء وإسهال وإقياء حاد والعامل الثاني هو أن جميع الإصابات تقطن في تجمع سكني واحد هو الحي الشرقي".

وأضاف أنه "تم تقديم جميع الإسعافات والأدوية الطبية للمصابين الذين تماثلوا للشفاء بعد مضي نحو 48 ساعة من إسعافهم مع إبقاء 6 حالات لمراقبة علاجهم وتعافيهم بشكل تام ".

من جهته, اشار مدير صحة حماة عامر سلطان الى انه "تمت متابعة الموضوع وسحب عينات متكررة من مصدر المياه إلى آخر منزل وتحليلها في المخابر, حيث حصل التسمم نتيجة وصول مياه ملوثة إلى الأنابيب".

من ناحيته, قال قاهر أبو الجدايل رئيس مجلس مدينة مصياف أن "انتقاء مكان البئر المغذية للحي الشرقي الذي يشتبه تلوث مياهه خاطئ كونه في اخفض نقطة بمدينة مصياف ما يجعله مصباً لكل سيول الأمطار ومنصرفات الشوارع وورشات التصنيع والصيانة فضلا عن أنه ملوث بالأساس منذ مئة عام لأنه كان حفرة فنية للصرف الصحي للمدينة قبل إنشاء شبكات للصرف الصحي".

وفي السياق نفسه, قال مطيع عبشي المدير العام للمؤسسة العامة لمياه الشرب في حماة ان "البئر الواقع جانب دوار ربعو في مدينة مصياف تأثر بالمياه المتجمعة في قناة المسيل المطري قرب البئر نتيجة انسداد في القناة واهتراء أجزاء منها ما أدى إلى تجمع النفايات حول حرم البئر ".

ويشار إلى أنه سبق وتعرض العديد من السوريين في معظم المناطق والمحافظات لحالات تسمم جراء المياه الملوثة , في حين حذرت هيئة الأمم المتحدة من إصابة ملايين السوريين ومنهم الأطفال للتسمم والأمراض بسبب استهداف مصادر المياه عقب اندلاع الحرب الأهلية في البلاد وشح المياه لاسيما في فترة الصيف مايدفع الأهالي لاستجرار المياه من مصادر ملوثة وغير صالحة للشرب.

سيريانيوز