أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون), يوم الاثنين, إنها تجري مراجعة على التعديلات الخاصة بالدعم العسكري المقدم للمقاتلين الاكراد في سوريا, بناء على المتطلبات العسكرية, وذلك عقب التزام واشنطن بوعودها فيما يخص التوقف عن تسليح "الوحدات الكردية" السورية.

ونقلت وكالات انباء عن المتحدث باسم البنتاغون إريك باهون قوله انه " سيواصل الشراكة مع القوات السورية التي تدعمها واشنطن والتي تشمل قوات كردية".

واشار المسؤول في البنتاغون الى انه تم التاكيد سابقا لأنقرة أن الأسلحة المقدمة للأكراد "ستكون محدودة ومحددة الغرض ومتدرجة لتحقيق أهداف عسكرية".

و أكدت تركيا، يوم الاثنين، على مطالبة واشنطن بالالتزام بوعودها فيما يخص التوقف عن تسليح الوحدات الكردية السورية.

وكان البيت الأبيض قد نقل يوم الجمعة عن ترامب قوله إنه أبلغ إردوغان بأن واشنطن تجري تعديلات فيما يتعلق بالدعم العسكري للشركاء على الأرض في سوريا.

ووجهت تركيا سابقا اتهامات لواشنطن وتزويد المقاتلين الاكراد بالاسلحة دعما لمعاركهم ضد تنظيم "داعش" في سوريا.

ودعمت واشنطن المقاتلين الاكراد في المعارك ضد تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) في سوريا, كما زودتهم بالسلاح, الامر الذي مخاوف تركيا واعتبرت الخطوة تهديد لأمنها، إذ تصنف "وحدات حماية الشعب الكردية" السورية كتنظيم إرهابي لصلاته بـ"حزب العمال الكردستاني".